保軍事優勢 川普要建太空部隊

2018年03月15日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普13日表示，他希望美國軍方在現有的陸海空軍之外，建立一支「太空部隊」。

川普在加州聖地牙哥附近的米拉瑪陸戰隊航空基地向官兵講話時表示，新成立的「太空部隊」軍種將大致包涵軍方和政府目前和太空領域相關的，可以轉換成軍事用途的範圍。。

川普說：「我的新國家太空戰略認為，太空就跟陸地、天空和海洋一樣，也是一個作戰領域。」「我們甚至可能會有一支太空部隊…我們有空軍，也將有太空部隊，就像我們有陸軍、海軍。我們或許必須這麼做，這是有可能的。」川普上台後常表達對美國軍方的支持，還安排多名高階將領擔任白宮高層和內閣職務。

部分國會議員去年在國會推動法案，其中有一項條款就是設立一支名為「太空兵團」（Space Corps）的新軍種。然而軍方本身對此卻持反對意見，宣稱不需要另外設立一個軍種，從而帶來更多官僚主義。

去年7月，國防部長馬提斯致函聯邦眾議員特納（Michael Turner）時寫道：「在我們嘗試整合各部門的聯合作戰功能時，我不希望增加一個個別的單位，這可能會窄化甚至壓縮太空作戰行動的執行。」他補充道，他正試圖減少開銷，要增加額外的組織和管理工作「為時尚早」。

有關建立太空部隊的主意最終於去年年底自五角大廈的撥款法案中被刪除，但仍有國會議員支持這個構想，提倡者宣稱，美國面對俄羅斯和大陸推動太空戰時，存在重大的戰略漏洞。今年2月28日，共和黨籍眾議員羅傑斯（Mike Rogers）在戰略與國際研究中心（CSIS）舉行的一次會議上表示，一支單獨的太空兵團可能會在3到5年內從空軍中分離出來。他說，大陸和俄羅斯在太空能力方面與美國已接近「並駕齊驅」，美國並未竭盡全力保持領先。

(中國時報)