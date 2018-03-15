沒人反對 汪洋當選政協主席

大陸全國政協會議昨在北京人民大會堂舉行，汪洋當選第13屆主席。圖為汪洋（左）與12屆全國政協主席俞正聲握手。（中新社）

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中國時報
／北京報導
政協會議15日閉幕，人大會議休會一天，多日來神經緊繃的禮儀小姐滿心期待假日小確幸。（美聯社）
13屆全國政協委員會領導名單
3/15兩會議程

大陸全國政協13屆1次會議昨日舉行第4次全體會議，選舉新一屆政協領導班子。排名第4的中共中央政治局常委汪洋，以2144張贊成票，0反對票、0棄權，全票當選第13屆全國政協主席；中央對台工作領導小組副組長汪洋，未來將進一步貫徹中共總書記習近平對台工作精神，首要任務將是落實惠台31項措施具體細則。

昨日大會應出席政協委員2158人，實際出席2144人。昨日下午5時17分，會議主持人宣布汪洋正式當選全國政協主席後，現場政協委員響起如雷掌聲，汪洋起身與12屆全國政協主席俞正聲握手。

汪洋全票當選，意味大陸全國政協正式迎來「汪洋時代」。

昨日政協大會還選舉副主席、祕書長和常務委員；張慶黎、劉奇葆、帕巴拉．格列朗傑、董建華、萬鋼、何厚鏵、盧展工、王正偉、馬飆、陳曉光、梁振英等24人當選副主席；夏寶龍當選副主席兼祕書長；另選出300名常務委員。

唯一台籍副主席 蘇輝出線

值得一提的是，在十九大未能連任政治局委員的中宣部前部長劉奇葆，如先前外界所預料，當選副主席；而大陸民主黨派「台灣民主自治同盟」主席蘇輝也被選為副主席，是本屆政協副主席中，唯一的大陸台籍人士。

現年63歲的汪洋曾任廣東省委書記，對於台商與兩岸議題「駕輕就熟」，算是大陸「知台派」官員之一；身為對台二把手的他，未來將肩負起對台工作重責大任，貫徹習近平對台工作精神。

貫徹習近平意志 落實惠台

兩會前夕大陸發布31項惠台措施，進一步提供台灣民眾與大陸同胞「同等待遇」等政策，汪洋未來對台首要任務，將在於抓緊31項惠台措施落地，爭取年內推出施行細則，繼續奉行「官民區別對待」對台方針。

北京大學台灣研究院院長李義虎認為，大陸當前對台政策主要是貫徹習近平的對台工作精神，因此無論是誰出任政協主席或是國台辦主任，在方向上都不會有太大偏離。

此外，儘管汪洋仕途經歷豐富，但隨著局勢不斷地變化，如何進一步擴大大陸內外統一戰線，有效維持團結局面，包括處理民族宗教等議題，都需要極高政治智慧與手腕，未來將考驗汪洋智慧。

(中國時報)

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