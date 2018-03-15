兩會觀察－併不併 港澳台小組留懸念

2018年03月15日 04:10 中國時報 羅印冲

今次大陸兩會最重要涉台議題就是台辦和港澳辦是否整併，卻也留下最大懸念。在國務院改革方案中，未見兩辦調整，主因兩辦皆隸屬中共黨機關，無涉國務院改革，而最新的整併傳聞，聚焦黨機關重組，包括中央對台小組和港澳小組合併共組「港澳台工作協調小組」，由習近平親自督軍。

中共黨政人士昨聽聞最新的整併版本說，從今年兩會之初聽到現在，這套最新的版本比較合乎邏輯，關鍵在於中共對台和對港澳工作向來是直屬黨中央職權，在國務院就是掛張招牌，作為辦事機構。

該人士分析，從黨機構改革看，中央對台小組和港澳小組合併是可理解的，且合併後的組長一定是由習近平親自擔任。不過，一切方案都只能等官方公布才能證實。

綜合香港01和多維等媒體披露，最近來自港澳工作系統盛傳，直屬黨中央的中央對台工作領導小組與中央港澳工作協調小組將合併，成為「港澳台工作協調小組」，由習親自領軍，這也顯示中央對香港問題較過去關注。

來自建制派高層訊息指出，對合併消息不感意外，且可解釋中央在全國兩會的「異動」。包括出席港澳政協委員聯組會議及港區人大代表團會議的分別是中紀委書記趙樂際及中央書記處書記王滬寧，而非按傳統的由全國政協主席汪洋及將出任人大委員長的栗戰書出席，顯示中央對港工作高層架構或有變動。

報導還指，「港澳台工作協調小組」組長由習擔任，設兩副組長，一是政治局常委、主管意識形態的王滬寧，處理港澳事務；另一是政治局常委、全國政協主席汪洋，處理台灣事務。中央辦公廳主任丁薛祥任小組辦事機構主任，另設兩名副主任，其中之一傳是港澳辦主任張曉明。

至於為何港澳辦與國台辦沒有合併，而兩個領導小組則合組？消息人士說，由於港澳、台灣是兩個截然不同的工作系統，兩辦合併後也要保留原有兩套工作人員編制，無法達到資源重整優化效果；而兩領導小組是決策架構，合併可促進效率，更有利宏觀決策。

(中國時報)