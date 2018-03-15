陸學者否認統一倒數計時

2018年03月15日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 羅印冲 ／北京報導 ／北京報導

針對大陸是否將加速統一進程，大陸人大代表、北京大學台研院院長李義虎表示，大陸在對台問題沒有統一時間表，更無所謂「倒數計時」說法。不過他坦言，歷史上從沒任何一個時刻像現在這樣，離國家統一目標如此接近。

對於大陸取消國家主席任期制，是否加速兩岸統一，李義虎指出，大陸處理對台事務，必須放在整體的國家戰略框架下；中共十九大報告中，習近平提出和平統一的說法，這僅表明是未來要推動的目標，而非是解決台灣問題具體時間表。

「沒有所謂隱性時間表」，李義虎強調，當前的情況是，台灣問題與港澳問題不能一概而論，港澳主權回歸是具有明確的時程表，但處理台灣問題「沒辦法這樣做」，「更不可能說在天安門廣場裝上倒數計時表」。

李義虎認為，解決台灣問題毫無疑問是要解決的；現在只能說，隨著大陸政經實力的崛起，大陸解決國家統一內外條件，都已經發生歷史性變化。等條件成熟了，就可提出統一時間表。

不過，李義虎也直言，雖然解決台灣問題，不能像算命那樣，去預測說是5年後或10年後完成國家統一，但「統一的目標確實越來越近」；歷史上從來沒有任何一個時刻像現在這樣，離國家統一目標如此接近。

此外，此次大陸國務院機構改革，國台辦與港澳辦並未合併，但有港媒報導，在黨組織調整中，中共中央對台工作領導小組與港澳工作協調小組未來可能合併。李義虎則稱，台港澳工作小組是否合併，「這些我都沒聽過，不予置評。」

(中國時報)