大部制改革 國務院權力下降

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中國時報
／綜合報導

大陸國務院機構改革將減少8個正部級機構和7個副部級機構，共設置組成部門26個。大陸政治學者吳強指出，這次改革打破了原來按照行業、部門畫分部委的模式，組建了生態環境部、應急管理部等有全局性設計功能的機構，體現出大部制的總體思路。

自2008年開始，大陸開始將職能相近、業務趨同的部門畫歸整合，由同一部門管理，稱為「大部制改革」。

BBC中文網引述吳強分析，根據公布的方案，國務院宏觀調控能力最強、有「小國務院」之稱的國家發展和改革委員會（發改委）職能被分解，更多的權力應該會被上收到黨及各中央領導小組一層，同時新設退役軍人事務部、移民管理局及國家醫療保障局等強調社會保障功能的機構，這顯示出國務院宏觀調控的權力在下降，保障功能在加強。「總體上看國務院的權力被削弱，實際上是國務院職能在變化。」

吳強還提到，此前發改委是介於國務院和黨中央的樞紐型單位，涉及到黨中央及國務院的權力分配。從這次發改委職責調整可以看出，黨中央的權力在增強，國務院的權力在下降。

香港科技大學教授丁學良認為，大陸中央政府的行政改革與機構調整此前已經有過多次，這次與以前並沒有明顯不同。他說，這次改革「是對的」，但對效果並不樂觀。

丁學良表示，從鄧小平到胡錦濤，大陸都進行過部委改革，意在減少政府對經濟和市場的干預，但效果不明顯。這一次的方案雖然搭起了機構的框架，然而最終成效取決於上級到下級的傳遞，而不是上級繪製的藍圖，因此還要看接下來具體實踐。

(中國時報)

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