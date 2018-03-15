港女遭斷頸 警追謀財害命

2018年03月15日 04:10 中國時報 李文正 、 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

香港女子潘曉穎遭男友陳同佳殺害，警方14日凌晨在竹圍捷運站後方找到潘女遺體，潘父（左）前往二殯指認後，不發一語離開。（方濬哲攝）

檢警偵辦香港女子潘曉穎命案，昨相驗解剖遺體，發現潘女頸椎第2節斷裂，初判是遭掐死或勒斃，並採集胃部檢體，但因遺體腐壞嚴重，將進行化驗後再研析。此外，潘女的信用卡及金融卡疑遭凶嫌陳同佳在台港盜刷提領，究竟是失手殺人？還是預謀強盜殺人，我方已請香港警方提供陳嫌筆錄等，盼日後能交換情資及事證偵辦。

後頸骨脫落 只剩骨骸

士林地檢署檢察官楊舒婷昨天上午率員警先到陳屍地點的竹圍捷運站附近自行車道旁草叢會勘，在遺體旁發現一節後頸骨，研判是頸部斷裂後，加上陳屍近1個月，頸部肌肉已經腐壞，發生骨骼脫落情形。

檢警也發現死者遺骸呈仰躺姿勢，全身肌肉及臟器組織都已腐壞不存，只剩骨骸，腿部還有部分皮膚，死亡時間約1個月，由於陳屍地點靠近河岸，過去這1個月來，風向多為東北風，將腐臭味道朝河道方向吹，較不易查覺異味，但也有民眾透露曾聞到陣陣惡臭，沒想到竟是棄屍案。

查扣枕頭 比對遺體氣管

檢方隨後也到命案現場的飯店房間會勘，並懷疑潘女有可能遭到悶死，查扣枕頭2只，將比對遺體氣管內是否有棉絮，以及枕頭上是否有死者DNA。

檢警查出，潘女和男友陳同佳是小學同學，但近半年才開始交往，陳目前念大二，潘女家境不錯。2人上月8日從高雄入境後，13日住進南京西路的飯店，17日凌晨回飯店時，陳拖著棄屍用的粉紅色行李箱，相當從容，不排除行李箱是後來新購的空箱，推算潘女死亡時間在17日1時到上午11時，陳就有可能是預謀殺人。

大同分局警方14日全力調閱相關監視器畫面，釐清陳嫌犯案過程，找到陳嫌進入捷運中山站、以及離開竹圍站等畫面，確定陳嫌是在上午11時許步行進入捷運中山站，搭乘開往淡水的捷運。中午到竹圍站，再沿後自行車道，往關渡方向行走，步行約10分鐘，到1處半圓型草坪，棄屍草叢內，前後花近2個小時，運屍過程令人毛骨悚然。

信用卡遭盜刷 追行李箱

陳最後才拖著空行李箱回到竹圍站，搭捷運回到中山站，將行李箱棄置附近新光三越百貨公司後方小巷內，步行回到飯店，拿取寄放的行李袋，再搭桃捷轉往機場，搭機回香港。

此外，潘父昨相當低調也傷心地配合檢方採集檢體後先返港，潘母也預計近日來台，配合採集DNA取樣比對，檢方並請刑事局與港警聯繫，希望能取得凶手筆錄，並以互惠原則，協助採集事證，不過，事涉兩地不同司法制度，港方能否對境外罪犯進行追訴，有待協商。

(中國時報)