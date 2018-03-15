聯手破大案 台港沒協定有默契

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中國時報
／台北報導

香港女子潘曉穎來台遊玩，慘遭恐怖情人陳同佳殺害棄屍，台港警方合作迅速破案，由於陳嫌在香港落網，命案發生又在台灣，台灣有司法管轄權，但香港不可能將陳交由我司法單位追訴。警方表示，兩地雖沒有司法互助協議，昔日憑私交和默契，仍可解決，如前年驚動香港的箱屍案，3名港嫌潛逃來台，仍被送回香港。

刑事局兩岸科昨已行文給香港警方，請求提供陳嫌行凶動機及過程等偵訊內容，目前尚未獲回覆。警方表示，因台港無引渡條約，香港也無法驅逐永久居民，所以陳不可能押回台灣，但會將查到的事證交給港方，讓陳接受法律制裁，依當地法律，最重為無期徒刑。

警界人士表示，早年香港因法律制度與台不同等因素，極少與我方互動或合作，後因前警政署長王卓鈞，曾與香港前警務處長曾偉雄一起在美受訓，王藉著「同學」關係邀對方首度來台參訪，奠定台港警方合作的基礎，另靠著每年舉辦的兩岸四地警學研討會進行交流。

除潘女命案，台港近年來合作偵破多起重大刑案，2015年香港黃姓富商在新北市遭歹徒綁架勒贖7000萬港幣，港警提供黃男背景及嫌犯寄到黃香港公司、要求以比特幣支付贖金的電郵等證據給我方，檢警得以循線逮捕甘姓共犯。

前年香港荃灣發生水泥封屍命案，刑事局接獲港警請求，協助追查曾姓等3名港籍嫌犯行蹤，將潛逃來台藏匿1個月的曾嫌等3人逮捕後，移民署撤銷入境許可，由警方在桃園機場空橋艙口，將3嫌移交給港警，成為台港遣送人犯首例。

另香港警方發現詐騙集團利用香港銀行帳戶犯罪日趨嚴重，先後與刑事局合作、同步執行「護耆」、「淨朋」專案，破獲專騙長者、得手高達7億多元的詐團，及設下愛情陷阱詐騙台灣熟女的53名台陸港籍嫌犯，詐騙金額高達3億多元。

(中國時報)

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