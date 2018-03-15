法界齊噹 陳志祥回擊消業障

2018年03月15日 04:10 中國時報 林偉信 、 朱真楷 、 李其樺 、 王己由 ／綜合報導 ／綜合報導

讓色法官翻案輕判的陳志祥法官，連日來上廣播和電視辯解，卻至今未將判決書送交職務法庭，引來非議；法官協會決定將他送交法官評鑑，司法院也將調查進行監督。陳志祥昨引《金剛經》回應，指人家找你麻煩是為了消滅過去業障，所以他心中不應該有瞋恨心，「我不跟他們計較啦！隨便他們啦！」

陳志祥表示，對於法官協會發聲明予以尊重，但他是法官協會的一員，協會沒有知會他，就直接發好像充滿怒氣的聲明，讓他感到有點意外，「我又不是做甚麼壞事！」

他說，本案不是性騷擾，判決當天判決書沒有出爐，只有新聞稿，為避免誤會，才出來說明改判理由；由於錯誤評論將引發更多風暴，他是出來平息風暴，捍衛司法，「怎麼公親變事主？」

法官論壇中，仍有法官質疑陳志祥與陳鴻斌曾在台北地院一起擔任刑事庭法官，且陳鴻斌當年就因緋聞事件全法院都知情，陳志祥是否故意裝傻？此外，女助理隱忍2年每天以淚洗面，陳志祥難道不調查就亂判？

法界更痛批陳志祥有空上節目卻沒有時間寫判決書，這種行為是怠忽職守，因為依規定法官宣判就必須完成判決書供書記官校對上網公告，實務上最多延遲2天，但迄今沒看到判決書，是不知如何拗，還是摸魚打混？

由於陳志祥上媒體一再對女助理受騷擾一事自行解讀，對被害人造成再度傷害，法官協會投票決議嚴正要求陳志祥立即停止對外發表此類言論，且請求進行法官評鑑，連女法官協會昨晚也聲明要承審法官製作裁判或對外發表言論，應同理案件被害人，避免造成二度傷害。

司法院則強調，為維護司法公信力、匡正法官不當言行，將檢視陳在相關節目所發表的意見，如確有違背法官倫理規範的情事，將採取必要的職務監督措施。

此外，性別司改聯盟抨擊司法體系遇到性別案件，經常出現失靈現象；過去就曾發生移工遭雇主性侵案，檢方竟以「被害人沒把加害人陰莖咬傷」為由認定為合意性交，不予起訴，暴露出缺乏性別意識已是司法體系的結構性問題。

(中國時報)