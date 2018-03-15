法官變名嘴 恐踩司法紅線

2018年03月15日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

法官上談話性節目討論審判案件，法無明文禁止規定，但不能逾越必要程度。5年前承審國民黨抗告案的高院審判長魏麗娟，在電視節目談抗告案件，因她只澄清審判不會考慮政治，高院決議不付自律處分，雖然法官不語的不成文規定已過時，但法官不是名嘴，談案論述還是要有分寸，找對場合。

「法官不語」的法諺是指法官將判決所有理由寫在判決書內，對外公告後受外界檢視，由於相關的內容都已清楚記載，法官不宜也不應在審判中或審判後再對外發表意見，以維持法官審判的獨立性與公正性。

對此蔡英文總統不表贊同，她在司改國是會議後對媒體談話時指出，傳統法律人「法官不語」的訓練，已不適合當今的民主社會，法官不語不能再繼續下去，法院應和外界多溝通，對於判決與司法相關事務，法院、法官有必要說明清楚，加強溝通。

依決議法院須設置發言人，重大案件宣判或審理過程中的爭議，應由擔任發言人的法官或庭長，負責與媒體說明溝通，換言之，承審法官有話要說，可透過發言人對外說明。

此次司法院決定檢視陳志祥法官連日來的言論，有無逾越分際，再進行相關處理，但法界認為，陳志祥為解釋判決理由，清楚講述女助理如何被陳鴻斌親嘴角的過程，還自行下了注解，認為女助理是兩情相悅、不是性騷擾，他的發言恐怕超過必要性，違反比例原則，最嚴重將送職務法庭懲處。

(中國時報)