教唆黑幫海扁小開 建設少東改判有罪

2018年03月15日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

高爾夫球場小開許浚緯，6年前在夜店被竹聯幫侯光耀等人圍毆重傷，檢方查出幕後教唆者是建設公司富少闕毅航將他起訴，台北地院將闕男判處無罪，但高院調閱夜店監視器並比對通聯紀錄，發現闕男涉教唆傷害，14日逆轉改判有期徒刑2年。全案可上訴。

同案被告、糾眾毆人的侯光耀在一審被判6年，高院痛斥他施暴手段形同暴民、橫行街道及店家，視法令無物，加重改判8年，共同下手施暴的謝俊達等人也被加重刑度，改判處3年8月到5年不等有期徒刑。

闕毅航與許浚緯都是建商富二代組成的「二代會」成員，但闕先前與對方因故積怨，彼此也互相不喜歡且有較勁意味，2012年11月3日凌晨，闕男找來侯光維召集人手打算教訓許，趁許男續攤到北市東區夜店「Spark」，侯帶著10多人闖入尋仇。

侯先動手打許，接著一群人痛毆許，造成許重傷。檢方偵結後，先將侯光耀等人起訴，並分案偵辦闕是否涉嫌教唆。

闕否認教唆毆人並拒絕測謊，檢方依重傷害罪追加起訴闕男，北院將闕判處無罪。案經上訴，侯辯稱因向許男敬酒，遭對方言語挑釁才毆人，但高院查出闕曾打電話教唆侯男「教訓」許，卻致許男重傷。

高院考量闕男與被害人間和解未明確提出，不宜量處過高刑度，以免損及闕男和解空間及可能性，依教唆傷害罪判刑2年。

(中國時報)