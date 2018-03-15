台北雙子星招商 17組有意願

市長柯文哲表示，西區門戶計畫完成後，會讓雙子星「賣相更好」，預計3月底公告招標，年底評選出得標者（左圖，劉宗龍攝）；右圖為台北雙子星開發示意圖（捷運局提供）。

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中國時報
／台北報導

有「台北雙子星」之稱的「台北車站特定專用區C1/D1土地開發案」，歷經5次流標捲土重來，投資金額上看700億，現約有17組潛在投資人。北市捷運局14日舉行第2次招商說明會，全場座無虛席，台北市長柯文哲表示，西區門戶計畫完成後讓雙子星「賣相更好」，3月底將公告招標，預計年底評選出得標者。

西區門戶會讓賣相更好

雙子星開發案是西區門戶計畫重要地標，總開發量體達15萬餘坪，相當於1.5座台北101，總投資金額達700億元，是北市規模最大的開發案。市府歷經3年重啟招商，設立「廉政平台」防弊端，也放寬開發用途種類，不限制一定要做商場、旅館或辦公空間，唯獨不能做住宅使用。

昨捷運局2度舉辦招商說明會，吸引百家企業報名，柯文哲致詞時說，雙子星案周邊6鐵共構，每天有50萬人次出入，過年甚至達60多萬人次，「人流就是金流」，對企業是很好的投資標的。

柯文哲說，他已要求都發局在最短時間內，完成後火車站的都市計畫通盤檢討，盼在建設雙子星的同時，一併解決後車站發展問題，今年市府也已編列22億預算，要整頓交8廣場，把北門對面的一排舊民宅拆除。

月底公告 年底完成評審

由於上次說明會有企業詢問2座建物銜接的可能性，北市副市長林欽榮說，北市都審會已通過相關設計規範，未來2棟建物間將以平台連接，打造「國門的客廳」；另外將沿著北平西路規畫長約300公尺的「台北長廊」，強化東西軸線，並能反映台北城的歷史紋理。

招商總顧問仲量聯行總經理趙正義強調，都審會已同意地上層可增設停車位，符合相關法規即可。他也透露，這次招標有17組投資人表達意願，3月底將公告招標，備標期6個月，9月底截止投標後，年底就會完成評審，預計明年3月與得標者正式簽約。

(中國時報)

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