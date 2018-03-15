靠領餐券填肚子 苦讀上繁星

2018年03月15日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 吳岳修、／新北報導

新北市秀峰高中蔡雅淳（中）來自單親家庭，靠著有效時間分配及苦讀如願考上台北醫學大學護理系，未來希望擔任護理師減輕家裡經濟負擔。（林縉明攝）

單親且家貧的新北高中學生田彥宬、秀峰高中蔡雅淳及樹林高中學生謝宜廷，不因家境而放棄自己，田彥宬靠著新北市府的早午餐券與學校生活津貼度日，成功錄取聯合大學文化創意與數位行銷學系；蔡雅淳考上台北醫學大學護理系，未來以當護理師為目標；幼時喪母、家中店舖也遭法拍使得生活陷入困境的謝宜廷，則獲錄取台大歷史系。

田彥宬 錄取聯大學創意

新北高中學生田彥宬父親已過世，相依為命的母親又生重病住院，家境清寒曾讓她三餐不濟，幸好校方每月提供4000元生活津貼、再幫她爭取新北市府提供的早午餐券，稍解生活困境。

儘管生活困頓，但田彥宬生性樂觀開朗，「不自我放棄」、「走自己的路」，在校認真念書學習，對科技與文化都有興趣，也清楚自己未來要走的路，透過繁星錄取聯大文創數位行銷系，她說，未來要將所學用在文化創意與科技的結合，創造不一樣的東西。

蔡雅淳 念北醫大護理系

來自單親家庭蔡雅淳，因父親從事家具賣場收入微薄不穩定，為了減輕父親經濟負擔立志要考上好學校，未來找到穩定工作減輕家裡負擔，如今順利考上北醫大護理系，以當護理師為目標。

就讀樹林高中的謝宜廷5歲時母親、祖父接連病逝，父親店鋪因故被法院拍賣，又因罹患骨刺工作不定，祖母也被審核為中度身障者，但他並不氣餒，並以優異成績賺取生活費，深獲師長肯定。

謝宜廷 床當書桌進台大

謝宜廷高一至高三成績都在全校3％內，去年申請台大敗北，今年再接再厲終於一償心願，除了平常認真上課，謝宜廷也常參加營隊，更曾在派出所、醫院、輔導室當志工，透過多元學習，開闊視野，「但活動一定要是免費的！」

謝爸爸得知兒子拚上台大十分欣慰，低調表示「宜廷沒什麼特別的念書方式，都只能在床上念」，雖然家貧沒書桌，但謝爸爸表示，透過低收戶補助、樹林高中助學金，生活還過得去，從小也教育孩子要將手心向下，「要將資源留給更需要的人」。

(中國時報)