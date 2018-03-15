振興花蓮觀光 補助無上限

花蓮觀光業者抱怨3355方案補助限制多，交通部長賀陳旦（左三）允諾4月16日起放寬平日兩人同行享補助。立委徐榛蔚（左）和蕭美琴也為業者發聲。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

搶救花蓮災後觀光，觀光局鼓勵國人參加自由行「3355」旅宿活動，祭出每人補助住宿費500元，但業者預估補助額度將在3月底提前「用罄」，交通部長賀陳旦14日赴花蓮與業者座談，允諾觀光補助額度「加碼」延續到6月底，還強調「錢不夠，我們自己想辦法。」

目前住房率已提升8％

花蓮強震過後，立法院交通委員會昨日到花蓮舉行災後交通建設與觀光產業重建會，由召集委員蕭美琴主持與地方討論如何振興花蓮觀光，與會觀光業者反應，補助國旅自由行方案讓住房率明顯提升8％，6日政策上路至今不到10天，已有2000人次申請，經費支出100萬元。

不過花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠憂心，依目前申請情況踴躍，原本500萬元的補助額度，恐會提前在清明連假期間用完；立委徐榛蔚則建議，希望政府對團客、自由行客及國際遊客的三項補助額度提高，也呼籲國旅卡一年16000元額度，全額放寬至花蓮旅遊消費。

交通部長賀陳旦表示，觀光補助額度確定延續到6月底，業者不用擔心經費不足問題，錢不夠的部分，「政府會想辦法」；至於原本遭詬病限制多，必須3人同行的自由行方案，4月16日起放寬平日2人同行即可獲補助，盼鼓勵旅客平日旅花意願。

台鐵團體列車7折吸客

賀陳旦表示，台鐵花東鐵路也自3月16日起至6月29日，每天8班團體列車推出7折優惠；另針對紓困方案及關於災損上限認定，包括房屋、產業災損的貸款與融資問題，將交由國發會花蓮震災重建小組來為業者處理，交通部願意擔任窗口進行協助。

(中國時報)

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