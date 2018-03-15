人口增加 桃園提前規畫新校

2018年03月15日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市人口成長速度快，截至2月底為止，民政局統計為219萬3098人。因應未來就讀人口，市府提前規畫新設學校，高中有原住民實驗高中羅浮校區及向國立體大借場地成立坪頂地區實驗高中，國中部分有興南國中遷校，至於國小則有青埔地區增設1所學校及蘆竹五福國小。

興南國中 遷校A21站旁

桃園市立原住民族實驗高級中學羅浮校區已經進入環評階段，市長鄭文燦要求教育局著手規畫，縮短設計時間；而國立體育大學因校區遼闊，有剩餘的校舍空間，將與體大協商，以借用教室的形態，增設實驗高中，讓坪頂地區的居民更方便，也可充分運用體大的設施。

而位在中壢殯葬園區的興南國中因地勢低窪，容易淹水，市府推動遷校計畫，新校址位於機場捷運A21環北站都市計畫區，「過去還沒取得土地就辦開工典禮」，鄭文燦批過去政府，還說，這不是我們工作的方式，希望地政局、教育局能一起初步規畫，明確說明。

根據了解，市府將在中壢體育園區計畫定案後，盡速將A21站區段徵收計畫提報內政部，並請地政局及教育局針對興南國中遷校及設校的進度進行規畫。

投資飽和 居民開始入住

另外，蘆竹區人口成長快速，五福國小的設校計畫勢在必行，目前五福國小校地已進入公辦重畫階段，而青埔地區進駐的人口持續上升；而青埔國小列入總量管制學校，從48班上修到54班，教育局將評估增設第2所國小，市府表示，這代表投資客已經飽和、真正買房居住的民眾進駐，青埔地區發展不可限量。

(中國時報)