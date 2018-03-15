人口增加 桃園提前規畫新校

桃園市府將新增多所學校，其中在復興區有原住民實驗高中羅浮分校，提供學生更多的選擇。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市人口成長速度快，截至2月底為止，民政局統計為219萬3098人。因應未來就讀人口，市府提前規畫新設學校，高中有原住民實驗高中羅浮校區及向國立體大借場地成立坪頂地區實驗高中，國中部分有興南國中遷校，至於國小則有青埔地區增設1所學校及蘆竹五福國小。

興南國中 遷校A21站旁

桃園市立原住民族實驗高級中學羅浮校區已經進入環評階段，市長鄭文燦要求教育局著手規畫，縮短設計時間；而國立體育大學因校區遼闊，有剩餘的校舍空間，將與體大協商，以借用教室的形態，增設實驗高中，讓坪頂地區的居民更方便，也可充分運用體大的設施。

而位在中壢殯葬園區的興南國中因地勢低窪，容易淹水，市府推動遷校計畫，新校址位於機場捷運A21環北站都市計畫區，「過去還沒取得土地就辦開工典禮」，鄭文燦批過去政府，還說，這不是我們工作的方式，希望地政局、教育局能一起初步規畫，明確說明。

根據了解，市府將在中壢體育園區計畫定案後，盡速將A21站區段徵收計畫提報內政部，並請地政局及教育局針對興南國中遷校及設校的進度進行規畫。

投資飽和 居民開始入住

另外，蘆竹區人口成長快速，五福國小的設校計畫勢在必行，目前五福國小校地已進入公辦重畫階段，而青埔地區進駐的人口持續上升；而青埔國小列入總量管制學校，從48班上修到54班，教育局將評估增設第2所國小，市府表示，這代表投資客已經飽和、真正買房居住的民眾進駐，青埔地區發展不可限量。

(中國時報)

振興花蓮觀光 補助無上限 為棋學英文 他拚上台大外文

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。