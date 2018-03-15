為棋學英文 他拚上台大外文

2018年03月15日 04:11 中國時報 林欣儀 、 王文吉 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

忠明高中詹明軒藉由學西洋棋啟蒙對英文的興趣，多益考取980分高分，繁星甄選還錄取台大外文系。（林欣儀攝）

大學繁星甄選14日放榜，台中多校展佳績！台中一中、女中及興大附中分別有9人、18人及16人錄取，私立新民高中、僑泰高中、明道中學、常春藤高中也分別有42、73、41名與68名學生考取，弘文高中錄取人數也創新高，有89人上榜，表現均相當亮眼。

創新高 弘文高中89人上榜

新民高中洪子評從國中時就瞄準繁星，高中3年務求每科都認真準備，終於如願上政大財政系。僑泰中學鍾丞凱、鍾丞捷與就讀一中的弟弟是3胞胎，他們說，3年前會考成績不理想，決定選擇管理嚴謹的私校、力拚大學，經3年努力，分別以校排前3、4％的成績錄取台大昆蟲系、中山大學電機系。

弘文高中今年大學繁星推薦錄取人數再創新高，計89人上榜，錄取醫學系及國立大學超過半數，其中林千郁因從小陪伴視力退化的父親，並長期擔任視網膜色素病變協會志工，立志要找出遺傳病因，如願錄取台灣大學醫學檢驗暨生物技術系。常春藤中學也表現不俗，今年錄取68人，上榜率達8成。

省開銷 柯旻秀3段車上學

大甲高中柯旻秀為節省開銷，利用10公里免費優惠，她放棄2段車就能到校的便利性，選擇每天搭3段車從龍井到大甲就讀，省下3年交通費，持之以恆的個性，也讓她順利進入台大昆蟲系。

沒上過英文補習班，忠明高中學生詹明軒因國中時學習西洋棋，卻聽不懂老師講解，開始對英文感興趣，藉由上網學棋的方式及看電影等方式自學英文，不但多益考到980分，還透過繁星甄選錄取台大外文系。

(中國時報)