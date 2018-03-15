10次手術 抗癌女拚上清大

2018年03月15日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

別人高中正在享受青春芳華，台南市大灣高中李欣恬整個高一卻忙於治療骨癌，拖著裝滿書籍的行李箱北上住院治療，成為高一最鮮明的記憶；儘管父母對她的期待是「健康就好」，別無所求，但她抓緊時間念書，繁星放榜，68級分的她如願錄取清華大學材料系。

控制病情 苦讀追分

清秀嬌小的李欣恬在國二那年，左大腿無故隆起一個腫塊，檢查發現竟罹患骨癌，她說，當時完全不知道該怎麼辦？哭了好幾回，父母雖震驚難過，卻在她面前表現堅強，她也決定擦乾眼淚，勇敢對抗疾病，前後動過10次手術，又因感染反覆進出醫院多次，國三、高一幾乎都在醫院中度過。

她回想，高一上課時間加起來恐怕不到半年，覺得落後同學很多，遇有不會的問題就是在補習班請教老師，隨著癌症控制良好，採取追蹤治療，高二才恢復正常上課。她說，平常就是上課專心聽講，回到家讀書到10點半就寢，隔天早上6點20分起床再讀到7點，然後上課，雖無特殊祕訣，但卻很快急起直追，學測考出優異成績。

罹癌歷程 探索醫學科學

如今，在她身上幾乎感受不到生病的影子，她說，這場疾病讓原本在銀行上班的媽媽辭掉工作，全心照顧她，自己目前復原良好，除了不能蹲及做刺激性運動，自認跟同學沒什麼不同。

她坦言，罹癌讓人難以接受，但哭也無濟於事，不如勇敢面對，這場病也改變她的思維，錄取第一志願清華大學材料系，就是考量材料系的所學領域廣泛，加上清大採取雙專長制，未來除攻讀材料系，也將雙主修生命科學或醫學科學，從自己罹癌的歷程去探索醫學科學。

(中國時報)