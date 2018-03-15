高捷通車10年 首度轉虧為盈

2018年03月15日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄捷運公司今年通車10周年，結算去年盈餘4600餘萬元，首度轉虧為盈，其中附屬事業及土地開發實收就破3億元，除已完成開發的南機廠草衙道案，北機廠高醫附設岡山醫院也已通過都審及交評，預計今年第2季動工興建。

積極朝多角化經營

高捷3大機廠中，大寮機廠占地最廣，目前已有舊振南及享溫馨兩案完工營運，其餘用地還有約10來公頃，現也正與開發商洽商中，而北機廠的高醫岡山醫院預計後年興建完成，已竣工的小樽宴會餐廳則可望第2季開幕營運。

高捷公司另指出，配合今年8月高雄鐵路地下化通車，R11高雄車站的商業空間，第一階段新站通車後預計有700坪可供招商，另有1700多坪將配合高雄火車站整體完工後開幕營運，看好高雄車站人潮，運量及金流可望雙收。

除了附屬事業開發有成，高捷公司也積極朝向多角化經營，雖然因其他縣巿軌道興建，陸續被挖走了不少人才，但高捷承接淡海輕軌系統操作案及維護營運案，現也已經進行專業顧問派駐及新進人員聘募，預計將招收200人。

將推實境解謎遊戲

在日本東京地鐵可玩到的「地下解謎招待狀」，如同大型實境脫逃遊戲，推出後吸引不少遊客跨國挑戰，通車10周年的高捷公司，現也正與專業廠商合作，預計5月會推出台灣第一版的官方捷運實境解謎遊戲，讓旅客燃燒推理魂。

(中國時報)