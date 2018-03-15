新北總錄取率逾6成

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中國時報
吳岳修／新北報導

107學年度大學繁星推薦14日放榜，新北高中、恆毅高中分別以單校錄取人數最多搶下全國前2名，新北總錄取率超過6成創歷年新高；教育局長林奕華說，新北挹注24億元經費的「高中高職旗艦計畫」展現成果，直呼「新北學生最優秀」。

新北市教育局統計，107學年度大學繁星推薦招生由68所公私立大學聯合辦理，今年提供1萬6993個名額，新北市47所公私立高中、3933名學生報名大學繁星推薦，放榜後錄取2432人，錄取率近62％，其中錄取國立大學有982人。

教育局中等教育科長何茂田指出，新北市今年繁星成績優異，逾6成的錄取率創下歷年新高，總錄取人數也比去年增加34人，其中新北高中錄取103人勇奪全國第一，恆毅高中錄取102人與苗栗高中並列第二，林口高中也錄取100人；林口高中及恆毅高中同時蟬聯全國高中錄取人數最多的前10名，表現傑出。

何茂田說，新北市自2012年起推動「高中高職旗艦計畫」，逐年投入24億元經費，包括發展高中卓越方案、鼓勵學校發展主題式特色課程、精進教師教學、打造優質教育環境等，從今年錄取的學生超過8成是3年前選擇在地就學的新北市國中畢業生，證明在地就學政策發揮效果。

(中國時報)

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