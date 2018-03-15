國際郵輪訪花 帶來2000遊客

重達9萬頓的千禧號乘載2109名，包括歐洲各國、美國、日本及陸港澳遊客，昨一早從高雄出發抵達花蓮，傍晚停靠基隆，因是震後首艘遊輪進港，港務公司也安排原住民歌舞表演迎接遊客下船，不少外籍遊客爭相合影。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

隸屬全球第二大郵輪集團「皇家加勒比郵輪」旗下的千禧號國際郵輪，是今年年初首艘進港郵輪，14日再訪花蓮，是花蓮大地震後首艘進港郵輪，帶來2千餘名遊客進行半日遊行程。

重達9萬頓的千禧號乘載2109名，包括歐洲各國、美國、日本及陸港澳遊客，昨一早從高雄出發抵達花蓮，傍晚停靠基隆，因是震後首艘遊輪進港，港務公司也安排原住民歌舞表演迎接遊客下船，不少外籍遊客爭相合影。

近百輛計程車一早就等候在港邊，由於停靠時間不長，遊客多選擇搭乘計程車、小型巴士等工具，進行彈性的自由行，來自香港的遊客說，最想去看看太魯閣跟慶修院，如果停靠時間久一點，還想去挑戰飛行傘。

花蓮港務公司祕書處長張自英指出，今年申請進港郵輪再增2艘，扣除上月因海象不佳進不來的歌詩達新浪漫號郵輪，今年總計有13艘郵輪進港，3月份共有3艘郵輪陸續抵港。

上月花蓮大地震，造成港內部分設施毀損，其中花蓮港頭邊多處出現20至50公分的陷落高差及大片龜裂，張自英指出，目前陸續進行修復，並不影響郵輪、貨輪停靠，將彈性調整碼頭使用，受損的設施預計6個月內完工。

張自英表示，陷落高差影響較嚴重的24、25號碼頭，為重物貨輪固定碼頭，包括煤炭、木材及大理石等都在此裝卸貨，目前除彈性調整碼頭外，興建臨時便道，維持貨輪裝卸作業。

(中國時報)

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