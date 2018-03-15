增校發展特色 豐富教育質量

2018年03月15日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市從升格後，人口快速增加，不少發展中地區學校進入總量管制，市府教育局規畫特色學校，因地制宜，分散學生，但也以特色吸引學生前來，像是原住民實驗高中羅浮分校，內容打破過去傳統原住民教學。

因應12年國教推動1區高中政策，復興區羅浮校區將打造成住宿型及原住民文化特色學校，目前用地經內政部審議通過變更為文教用地，環境影響評估仍在進行中。

另外，近年來人口遽增的青埔國小位於高鐵桃園車站特定區發展計畫內，由於機場捷運線通車，前往桃園機場僅數站距離，加上高鐵快速運輸的優勢，建商推案頻繁，區域重大建設也接連定案，致使學區內學齡人口急遽增加，現有教室空間明顯不足，第一期新建校舍已經完工。

根據了解，部分舊有校舍已逾使用年限，為老背少的建築，因此，學校正在規畫第二期校舍工程，進行校舍更新。

而興南國中在中壢殯葬園區旁，噪音吵人及空氣品質不佳，又地處低窪逢雨必淹，地方要求遷校聲浪大，配合機場捷運A21站地區區段徵收開發案，畫設2.5公頃文中用地，供遷校使用。

至於南崁地區學校容量不足問題，近幾年透過增建教室方式改善，如南美國小、錦興國小，新校舍皆已完工啟用，不過就南崁地區鄰近學校如大華國小、蘆竹國小、大坑國小等補助交通車計畫，教育局積極發展特色，以吸引南崁地區學生前往就學，另有五福國小新設校計畫，紓解該區部分就學需求。

(中國時報)