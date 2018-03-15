旭光、員林高中 再創校史新高

大學繁星放榜，國立中興高中成績亮眼。（廖志晃攝）

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中國時報
／綜合報導

107年大學繁星推薦放榜，彰化縣、南投縣的多所高中表現亮眼，其中南投縣立旭光高中陳建翔錄取台大材料系，他3年前原可錄取台中一中，但因家境清寒，父親肢障，需家人照護，選擇留在旭光就讀，高中3年努力不懈，屢在科展競賽獲獎，終於揚眉吐氣，他未來想當工程師，改善家裡經濟狀況。

旭光高中繁星錄取54名，國立大學達29名，再創校史新高，該校也創下連續第7年錄取台灣大學的佳績。國立中興高中錄取60人，國立大學34人，南投縣學測女狀元李孟竹，錄取中國醫藥大學中醫學系；阿美族學生楊宇安，從小眺望太平洋的開闊，如願錄取國立台灣海洋大學。

竹山高中葉洹君錄取台大物理系，她的同學連雅如，日前透過希望入學管道錄取台大職能治療系，同年度2人錄取台大，也創下竹山高中校史新紀錄。國立暨大附中再創新佳績，錄取比例高達9成，今年高達61位上榜。南投縣普台高中也打出佳績，國立大學錄取率高達9成。

員林高中錄取66人，是歷年錄取人數最多的1次。溪湖高中錄取62名學生，有35人上國立。「5B班的蛻變！」成功高中錄取40人上榜率近8成，校長許偉志說，這些孩子會考成績都只有「5B」。二林高中57人上榜，國立大學21人。彰化女中共有31人上榜，通過醫學系第1階7人是全縣最多；彰化高中和精誠中學都有21人上榜，也都4人通過醫學系第1階；和美實驗學校小而巧，34位同學上榜，超過平均的7成錄取率。

(中國時報)

增校發展特色 豐富教育質量 嘉中、嘉女滿級生 錄取中醫系

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