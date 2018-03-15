嘉中、嘉女滿級生 錄取中醫系

2018年03月15日 04:11 中國時報 廖素慧 、 張伊珊 、 張朝欣 ／綜合報導 ／綜合報導

大學繁星放榜，嘉義高中21人、嘉義女中24人、嘉中滿級分生黃瑀、嘉女滿級分楊上瑩不約而同以第一志願錄取中國醫藥大中醫系，興華中學、嘉華中學表現也亮麗，國立醫科、大學上榜率高。

嘉中黃瑀考75滿級分，因父親是中醫師，耳濡目染，他也會讀《黃帝內經》、《傷寒論》等中醫典籍，捨台大醫，首選中國醫藥大學中醫系。

另一名滿級分生黃嘉宏則是捨台大醫科，錄取第一志願台大資訊工程系。黃嘉宏說，福爾摩斯靠觀察力、邏輯力破奇案，自己也有觀察力、邏輯力，且對電腦程式有興趣，因此選擇台大資工系。

嘉女雙胞胎姊妹中的姊姊楊上瑩考滿級分，錄取第一志願中國醫藥大學中醫系，妹妹楊上儀學測73級分通過成大醫學系一階，姊妹都想學醫，中醫、西醫各有志趣。

興華中學23人上榜國立明星大學，其中，林昺旭學測73級分錄取台大財務金融學系，嘉華中學有3人通過陽明醫大、中山醫大、馬偕醫學院一階。

國立東石高中67位學生申請，錄取54位，錄取率達8成，再創歷史新高；最高69級分柯炳薰，雙親從事養殖漁業，希望成為環境工程師的他，如願錄取台大生物環境系統工程學系。

柯炳薰讀書、考試全靠自己一步一腳印，他認為學習態度很重要，只要遇到不懂的問題，絕不會置之不理，一定要找出問題盲點 。另外，蔡旭陽學測65級分，被校內教師視為黑馬，不僅學測成績比預期還好，英文更拿下滿級分。他平常會看Youtube英文影片來增強聽力，今也以第一志願錄取交通大學光電工程學系。

認為讀歷史一如看故事有趣的翁嘉懌，如願考取成功大學歷史系。她當初國中會考成績只有5B，仍認真念書，校排名達前15％，去年遭逢父親癌症過世，她化悲傷為力量，考上離家不遠的國立大學，以身作則成為家中3個妹妹的榜樣，同時她也要將這個喜訊送給天上的爸爸。

雲林縣北港高中繁星計畫共有52人上榜，其中22人為國立大學，包括台大蔡羽欣、交大李洧丞、政大陳柏勝、台師大蘇祐瑩等，交出近年來最佳成績，14日校長傅國樑、北港鎮長張勝智、家長會長吳政憲共同頒發獎學金。

(中國時報)