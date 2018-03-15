9條精彩行程 農博小旅行跟我來

2018年03月15日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日化身農博解說員，為民眾介紹各種小旅行玩法。（范揚光攝）

「2018桃園農業博覽會」4月4日開園，展期40天，市府共規畫6大主題分區及25項主題展館，為了讓遊客藉由農博看見桃園的「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」6大特色，推出農業博覽會小旅行，9條精彩行程，希望來桃園旅遊的大家，能感受桃園的萬千面貌。

農業博覽會小旅行串連特色生態旅遊路線，包含茶園農場參訪、文青散步、古道祕境漫遊、觀光工廠、DIY手作體驗等，凸顯桃園在地各區獨有的文化特色路線。

市府推出3大主題、9條精彩小旅行，包含適合情侶相約共遊的主題1「好甜蜜」，有環繞蔚藍海天，在純淨白沙岬燈塔下，敲響愛情鐘聲，或是前往情人最愛的巧克力共和國，領略巧克力的魔法，再探訪八德埤塘生態公園，另以傳統砌石工法修築的百年桐花步道「保甲古道」，彷若白雪的桐花片片飄落，時光悄悄流動。

另有尋求好運旺旺來的主題2「好運氣」，土地公文化館能體驗台灣早期的常民生活及土地公文化，百年3級古蹟古剎齋明寺帶來心靈沉靜，大溪老茶廠揭開百年茶香餘韻，泡出美好的味覺新體驗。

而桃園獨特私房祕境的主題3「好稀奇」1日遊有藻礁、草漯沙丘，另外，還能到祥儀機器人夢工廠及南僑觀光工廠體驗DIY的樂趣，吃喝玩樂通通有；2日遊則能探訪新溪口吊橋，見識大漢溪與群山環抱的壯觀風景、遊覽後慈湖，另外到福源茶場體驗揉茶、磨茶的樂趣等。

市長鄭文燦表示，9大主題小旅行開放學校、社區、企業等團體報名，不限平假日隨時都可以包團出遊。

(中國時報)