台南NO.1新化高中94人上榜

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中國時報
／台南報導

繁星成為社區高中力拚優質大學的管道，台南市新化高中今年一口氣有94人上榜，創下該校紀錄，人數高居台南第1、全國第7；新豐高中錄取人數48人，比去年成長20%，平均每班上榜10人；大灣高中錄取35人，成績更勝去年。

台南二中招收女生以來，今年是男女合校第1屆考生，此次共錄取57人，國立大學就有41人，校方也凸顯二中「女力」表現驚人，錄取台大獸醫系的蔡秉蓉，從小喜歡往郊外走，投向大自然懷抱，希望能成為野外動物的守護者，被校方譽為「女力」崛起典範。

善化高中今年繁星上榜76人，其中，陳佳淩錄取台大法律學系，成為創校以來第一人，陳佳淩會考成績可上台南女中，雖就近選讀善化高中，仍以69級分錄取台大。大灣高中高偉倫3年前會考5A++捨南一中就讀大灣高中，他說，證明有心學習，在哪裡都不是問題。

不只社區高中成績優異，私立高中也端出亮眼成績單，南光高中共72人錄取，其中醫學系及國立大學錄取人數41人。興國高中學測滿級分的黃軍戰錄取台大牙醫系、董庭碩錄取陽明牙醫系，林俐妏錄取高醫牙醫，通過或錄取醫學及其他校系共計50人，此外，醫學系報名7位，全數通過。

瀛海中學66人上榜，其中，40人錄取醫學系及國立大學，瀛海中學校長姚智化指出，今年繁星放榜，全國第一階段通過人數減少近千名，瀛海中學反而逆勢成長25％，創下瀛海歷年最好的成績。德光中學繁星也有33人錄取包括台大、成大、政大、清華大學等頂尖大學。

(中國時報)

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