徐耀昌與青年有約 直播交流

2018年03月15日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣各界慶祝青年節系列，14日在動物保護防疫所登場的是「與縣長有約」青年論壇，縣長徐耀昌表示，縣府重視青年事務，不僅成立專責單位，更持續透過政策制訂與落實，協助青年發展，逐步打造青年的優質生活環境。

縣府與救國團合辦「青年關懷、深耕地方」為主軸的系列活動，14日安排優秀青年代表及青年節籌備委員參訪縣議會及地檢署，並在動防所舉行「與縣長有約」青年論壇，由徐耀昌與相關局處長出席聽取青年建言、交流意見，同時致贈貓裏喵公仔。

論壇活動中，青年代表關注觀光、人口政策及醫療衛生等議題，同時現場網路直播，用年青人最普遍的資訊接收雙向交流，並透過與各局處的深度對談，激盪思維與活力，達到青年共治目標。勞青處在頭份、大湖推動的2處後生添手團駐地工作站青年團隊，一些是鼓勵青年返鄉的據點。

徐耀昌強調，縣府將持續透過政策的制定與落實，協助青年發展，除後生添手團駐地工作站作為青年返鄉發展平台外，更結合對岸辦理百萬青年創業大賽，期透過政府提供資源、青年發揮創意構想，打造青年優質生活。

縣府表示，青年代表提出苗栗資訊較封閉，是否擬訂帶動苗栗與其他縣市接軌，讓苗栗走出去的相關政策？人口外移嚴重，有無減少人口外移作為？苗栗居民發生重大受傷事件時，均至外縣市就醫，是否增設大型醫院？列席的文觀局、媒體事務中心、教育處、勞青處及衛生局都逐一回應，未來也會追蹤。

(中國時報)