牛埔里居民 大罵民進黨陳世美

2018年03月15日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

行政院退輔會與環保公司合作要在台南市龍崎區牛埔里推動事業廢棄物處理中心，昨天牛埔里居民北上民進黨中央抗議，由於蔡英文總統即將抵達黨中央，在維安理由下，一度傳出警方要抬人，因為抗議者年紀都很年長，警察最後採取柔性勸離，將抗議群眾「趕」到旁邊道路。

民進黨執政後，每逢周三舉行中常會，在台北市民進黨中央黨部樓下都會有人抗議，但警方被下令抬人，實屬罕見，警方接到命令也頗錯愕，據警方透露，總統府侍衛長張捷「壓力很大」，要求「抬人」。

總統府發言人林鶴明表示，經實際了解，陳抗現場理性平和，最後並沒有媒體報導有群眾遭抬離情形，尊重也相信現場維安警勤人員的專業處置。

昨天是身兼黨主席的蔡英文，母喪後第一次回到黨部開會，台南市龍崎區牛埔里長陳永和率鄉親到黨中央樓下抗議，並表示，他是民進黨支持者，當初政府叫養豬戶不要養豬，擔心汙染水源，但養豬戶都撤了，現在卻要蓋掩埋場，分明是「陳世美」。

其實相較平常在民進黨黨部抗議的團體，昨天抗議群眾的規模及成員並不算多、年齡又大，傳出警方接獲命令準備要抬人時，黨部派人與警方斡旋，認為可允許抗議群眾坐在原處就好，但是警方還一直增加人手，也把欄杆搬出來。

民進黨派人接陳情書，但抗議群眾認為層級太低，要求祕書長洪耀福出面，不料，洪耀福還未現身，警方並舉牌3次後就開始行動，由於抗議阿公阿婆頗多，擔心受傷，警方最後採柔性驅離，抗議者最後「半推半就」移到旁邊道路。直到13時45分，抗議群眾才離開。

(中國時報)