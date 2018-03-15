記錄陂塘生態 永平畢業展亮點

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中國時報
／桃園報導

永平工商廣告設計科第28屆畢業展「設世28度C」14日在中壢藝術館開展，共12個主題，包含拍攝陂塘的紀錄片、製作沐浴產品、療癒小物等等，更希望以28度是體感最舒適的溫度，對應設計最完美的呈現。即日起至25日展出，歡迎遊客參觀。

學生孫彥婷等人拍攝紀錄片「市外塘園」，共紀錄中壢青塘園、八德生態陂塘、大園滲眉陂。她說，拍片花了5個月時間，又用1個月剪輯、後製。過程除了搭公車外，到青塘園甚至要轉計程車接駁，還曾遇過下雨，擔心機器損壞，寧願自己淋雨，也要顧好機器。

她們又說，拍攝過程，發現青塘園相當美麗，適合觀光，至於八德陂塘則是有豐富的生物多樣性，但滲眉陂則是汙染嚴重，也讓他們對於環境保護更有感。孫彥婷說，桃園有許多陂塘，雖然消失不少，但希望透過紀錄，讓更多人知道並重視。

此外學生張芳瑜等人則是以「花朝玥繫」為題，製作療癒景觀小物，她說，現代人生活繁忙，有許多壓力，把景觀縮小後，讓人們的生活可以多一點點綴。如展示品「暮晴」以石頭、膠、草針等等製作成手掌大的小小公園，希望可以放在桌上，讓人舒緩心情。

學生陳悅妮等人則製作清潔小品，設計出各種不同洗髮乳、洗面乳、沐浴乳、身體乳液等等，並加入詼諧有趣的圖案。她說，希望人們洗澡的時候更輕鬆、有趣，產品也都採用食物的口味，如牛奶、水蜜桃、橘子等等。

(中國時報)

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