幼稚園驚魂 師戴面具嚇小孩

2018年03月15日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

戴面具嚇幼童是哪門子教育？台南市永康某幼兒園日前被爆老師涉嫌過肩摔、拖拉小孩等不當管教行為，14日又有多名家長出面控訴園方涉嫌虐童，不僅老師戴面具、以假蜘蛛玩具嚇小孩，還將小孩關禁閉長達3小時，不給水喝，造成孩童身心受創，教育局也涉嫌包庇。

不過，教育局回應說，經查園方涉嫌不當管教部分，該局已依幼保法裁罰3萬元，並要求改善；一旦裁罰達3次，更將減少招生人數及停止招生。對於家長提出的新事證，也會進一步處理。園方面對家長的指控，沒有回應。

台南市議員林燕祝14日舉行「市府漠視放任，業者膽大妄為」記者會，多名幼童家長出面指控永康這家自稱「五星級」的幼兒園，除以粗暴動作拉扯幼童手腳外，還有幼童被過肩摔、關廁所、棉被蓋頭等不當管教，甚至有老師戴假面具、以假蜘蛛玩具嚇孩子。部分長家說到傷心處，都當場泣不成聲。

一名劉媽媽說，她的小孩被關在房間3小時，也不給水喝，導致孩子身心嚴重受創，還造成腦震盪，園方不但毫無歉意，拒絕提供監視畫面，更自以連鎖機構有5家，與市府主管單位關係好等理由，要讓家長知難而退。

劉媽媽聲淚俱下強調，由於對南市府的處理感到失望，最後搬家到台北；如果當時勇敢對外揭露，就不會有這麼多孩子再受害，直說「我對不起其他家長」。

還有家長指控，除行徑粗暴外，園方衛生習慣也同樣遭受詬病。有幼教人員剪指甲後未洗手，捏饅頭餵食幼兒，還提供過期的養樂多、腐爛水果、強灌牛奶等，食品安全堪虞。

家長說，看到這些影片「當媽媽的心有多痛啊！」該幼兒園號稱五星級，但對1歲2個月大的小孩，教師竟以1支湯匙餵4至5個小朋友，難道不會感染嗎？還餵過期的養樂多，園方迄今沒有道過歉，居然揚言要告，希望官員及園方能給個交待。

林燕祝認為，市府補助私幼的經費高達11億元，今年又再追加4億元，結果居然出現此種品質；教育局聲稱每年稽查200多家幼兒機構，根本就沒有落實，否則應能及時即依法要求業者改善，不致於讓問題拖延2年以上，事件曝光後還粉飾太平，拖延處理時機，明顯行政怠惰。

(中國時報)