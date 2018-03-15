緩緩生活節 關西分駐所長宿舍奉茶

縣定古蹟關西分駐所所長宿舍即將開放，將辦理在地茶人奉茶系列活動。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

關西分駐所為新竹縣內唯一警察衙署的縣定古蹟，尤其所長宿舍具有濃厚的日式風情，為讓民眾一睹關西大客廳的風采，17日起，每周六、日定時開放參觀，平日接受團體預約開放。14日上午縣府團隊與在地民眾共同舉杯奉茶，宣告所長宿舍正式開放。

開館首周搭配「緩緩生活節」系列活動，17日、18日下午2時至4時，在關西分駐所所長宿舍辦理珍藏老照片展覽及在地茶人奉茶系列活動。所長宿舍首場特展以家戶珍藏的老照片為主，邀請發動連署保存關西舊所長宿舍的東興社區為共同策展單位。

縣府祕書長蔡榮光表示，關西是緩緩生活節與遊憩新竹的門戶，而所長宿舍就是「門戶中的門戶」，透過在地古蹟帶領遊客了解新竹縣的歷史文化。另外，藉由保存部分建築物作為公共教育推廣，並適度提供社區發展、地區藝文展演使用空間，期盼增益地方文化資產的保存價值，活絡關西老街區的生命力。

所長宿舍經過客委會等中央部會補助之下，縣定古蹟關西分駐所於2009年公告為縣定古蹟，目前管理單位為關西鎮公所。

縣府表示，關西分駐所所長宿舍為第一期工程，即將正式開放，將讓人員進駐解說。第二期工程則計畫修建後方連棟宿舍，第三期為分駐所建築物，預計整個分駐所及周邊建築修建好後，更能完整展現建物歷史文化價值。

(中國時報)

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