結緣22年 AIT贈書給中正大學

2018年03月15日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

22年前，中正大學成為美國研究部門第一批在亞洲的「美國研究館藏」受贈對象，至今美國在台協會AIT已6度贈書給中正，今年更多達1216冊圖書，不僅豐富中正圖書館館藏，也讓雲嘉地區師生、民眾省去不少資料蒐集之苦，為感謝AIT一番好意，校方特別舉辦為期1個半月的《描繪美國：美國文學行旅特展》，讓更多人了解美國文化。

美國在台協會自1997首次贈送中正大學「美國研究館藏」圖書，至今已累積近1900冊美國研究圖書，涵蓋美國社會、歷史、地理、經濟、新聞傳播及法律等，校方指出，由於這些美國研究相關圖書在校內圖書館有一定借閱率，AIT才會持續送書，今年更一口氣送來1216冊圖書。

中正大學校長馮展華感謝AIT贈書，豐富館藏也有助於師生進行研究，副校長兼圖書館館長蔡榮婷則說，今年AIT贈送的圖書數量是歷來最多，想找原文資料的師生、民眾省去不少麻煩。

中正此獲贈的書籍不僅有US Code Annotated美國法典套書、CFR美國行政法規等圖書，也囊括多位美國重要作家的文學作品，配合AIT贈書，館方特別舉辦《描繪美國：美國文學行旅特展》，結合文字、照片及多媒體，展現美國獨特景觀對馬克吐溫、海明威等13位作家的影響，展覽從詹姆士費尼莫爾庫伯筆下18世紀殖民地時期起，民眾參觀時，就像穿越美國的歷史與地理。

(中國時報)