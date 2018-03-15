跨海視訊 腦麻童喜見寄養嬤

2018年03月15日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

累積10年的思念、相隔1100公里距離，腦麻兒柔柔8年前出養國外，始終惦記著台灣寄養阿嬤蔡嬌見，已經18歲的她，透過臉書輾轉聯繫居住安養院的阿嬤，雙方透過視訊相見歡，更分享上大學的喜悅，席間笑淚交替、場面滿是溫馨。

屏東家扶社工督導黃淑玲表示，柔柔出生3天就委由蔡嬌見照顧，生母日後以經濟不佳為由，不再支付保母費用，但阿嬤仍持續照顧孩子且轉為寄養家庭；直到她8歲出養至美國猶他州，那場歡送會場景眾人皆印象深刻。

今年就讀大學的柔柔，期待找到蔡嬌見與她分享喜悅，經過一個多月努力，透過家扶社工牽線，終於找到居住高雄安養院的阿嬤，才意外發現，老人家床邊還一直擺著孩子小時候的照片。

當安養院社工轉述，有個美國女孩想要和她通話，蔡嬌見不敢相信地說：「這一刻已經等了10年」，黃淑玲帶著電腦來到院內，另一端已是半夜2點，祖孫透過視訊見面的那一刻，遲遲沒有交談，但已哭得不能自己。

蔡嬌見開心的說，放在內心10年的牽掛，想著當時出養是否正確，柔柔回答阿嬤，很感謝為她做了最正確決定，高中就讀資優班、有個愛她的收養家庭，一路陪伴手術、復健，期待能就讀復健相關科系，因為以前接受別人幫助，未來要成為助人的人。

完成尋人任務的的黃淑玲開心的說，沒想到經過10年再度牽上線，柔柔道盡感謝，並祝福阿嬤一定要健康，相約不久後台灣再見。

(中國時報)