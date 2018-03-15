士北科技園區延宕 花海遮羞

2018年03月15日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

動土多年的北投士林科技園區，至今仍是一大片空地，市議員王鴻薇、國民黨台北市長擬參選人丁守中14日指出，柯市府施工牛步，嚴重阻礙城市發展，預估產值可達10兆，招商卻還掛蛋，甚至把寸土寸金的土地，拿來辦花海節，痛批市府是在掩飾閒置與施政無能；市府對此回應，承包商倒閉延誤進度。

議員譏諷另類柯P奇蹟

士北科技園區是台北市長柯文哲任內最重要的產業園區，王鴻薇與丁守中昨前往會勘發現，柯文哲任期將屆，園區現在看到的卻是一片草地與花海，完全沒啟動招商，沒有企業或公司與市府簽意向書，諷刺產業園區變花海成為「柯P奇蹟」。

王鴻薇表示，依市府估計，廠商最快要等到2020年才有辦法進駐士北科技園區，痛批柯文哲施政效率牛步，別再把「戰鬥市長」掛嘴邊，更離譜的是，在園區土地撒些草花種子舉辦花海節，根本是在掩飾閒置和無能。

丁守中也指出，內湖科技園區閒置率不到1％，可見台北亟需廠辦大樓，郝市府時期即規畫士北科技園區90.24公頃的區段徵收範圍，並進行拆遷、整地工程，原定去年就能開放廠商進駐，結果一延再延，柯市府毫無績效管理機制與時間成本概念，台北市經濟等於一灘死水。

市府稱包商倒閉才延誤

北市土地開發總隊代理隊長范乾峯解釋，士北科技園區配合當地居民訴求，採先建後遷規畫，分2期進行拆遷及工程施作，由於安置的專案住宅因承包商倒閉，延誤工程進度，重新招商後已完工。

他表示，目前辦理第二期拆遷戶安置，第一期工程已在驗收，花海節使用的土地是第一期抵價地，上有第二期工程所需的暫屯土，移置前為避免雜草叢生、塵土飛揚，才會暫時種植花草，進行綠美化。

(中國時報)