賴清德綿裡針 扯扁提拔侯

2018年03月15日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

行政院長賴清德全台前瞻視察之旅14日抵達新北，市長朱立倫把握機會喊話，前瞻爭取1700億元預算，中央核17億僅占1％，盼中央繼續支持；賴清德強調，不會虧待新北。針對侯友宜隔空開炮爭取軌道建設，賴先提阿扁當年提拔侯，更強調「我不會打臉侯副市長」，為朋友加分「我責無旁貸」。

朱提醒賴是新北子弟

14日由行政院舉辦的「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，由賴清德率領行政院團隊前往新北市視察，並在市府召開座談會一一釋疑，新北市長朱立倫以東道主身分，親自在門口迎接賴揆一行人。

朱立倫致詞時，先以「賴院長是新北子弟」溫情喊話，強調前瞻基礎建設計畫是新北市引頸期盼的重大建設計畫，盼藉由此次意見交流，希望新北提出的水利、交通、軌道、城鄉等計畫能獲中央支持及公平對待。

爭取1700億 僅核定17億

朱立倫說，新北去年提送申請前瞻建設計畫補助金額1700億元，截至5日行政院核定給新北市的補助款52.7億元，當中35億元是屬過去例行性補助及延續性三項軌道建設預算，真正新增給新北市的預算只有17.6億元，僅1％。

賴清德致詞時指出，新北市爭取前瞻計畫，「我人還沒到，新北市的聲音我就聽到了」，已有許多立法委員在立院提出質詢，「立委提出的內容比市府提的還多」，前瞻基礎建設是國人期待，錢能不能發揮效果、提高行政效率，是中央的責任。

賴揆也強調，身為新北的孩子不能獨厚新北，但絕對不敢虧待新北市。新北市提出好計畫，行政院也會努力，讓新北進步更往前邁進。

賴強調不會打臉侯副

賴清德話鋒一轉提起日前侯友宜在臉書提到軌道建設，包括南環段、北環段及汐止民生線，各界關心賴「會不會打臉侯？」賴強調：「我不會打臉侯副市長。」

賴清德更主動提及，當初「阿扁總統提拔侯友宜」時，他擔任立院黨團幹事長，算是有共事過，能夠在擔任行政院長期間為朋友帶來加分效果，「我責無旁貸」，他也不會有任何反擊，種種地方需要建設，行政院各部會皆會提出具體回應。

另針對長照部分，朱立倫也說，為克服長照問題，市府積極推動公共托老中心，但是長照2.0的推動會碰到非常多包括人力、經費以及法律層面的問題，期待中央能夠給地方最大的支持。

(中國時報)