漂亮上榜 二信高中47人摘星

2018年03月15日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

大學繁星14日放榜，基隆市私立二信高中再度刷出漂亮成績，47位同學繁星成功上榜，其中，錄取國立大學有26人，而「基隆榜首」陳品竹也如願通過陽明大學醫學系第1階段，將力拚第2階段；田明勗與郭柏逸則成為全校「唯二」的準台大生。值得一提的是，3位同學都有幫助他人的熱忱，未來都希望可以回饋社會。

「想要當醫生幫助更多人！」考取74級分好成績的陳品竹，2月23日學測成績出爐後，便立志要上陽明大學醫學系，14日繁星放榜更如願以償成功通過第1階段。她曾擔任國標舞社長，雖然就讀自然組，但也熱愛閱讀文學與跳舞，各方面表現都相當優秀，由於從小就喜歡幫助別人，希望未來可以當醫生。

基隆榜首 拚醫學系

田明勗與郭柏逸則是全校「唯二」考上台大的學生，田明勗以70級分錄取生化科學系，郭柏逸則以69級分錄取病理與微生物學系，2人均表示，進入台大後，希望選修藥學系課程，想要從事醫療工作幫助更多人。

「努力不一定有收穫，但不努力就什麼都沒有！」郭柏逸是銘傳國中畢業的學生，起初成績並不理想，進入二信高中時還是中後段學生，但憑著「龜兔賽跑」的精神，一躍升上前段班，並成為學校進步幅度最大的學生之一，令校長林立也十分欣慰。

龜兔賽跑 躍上前段

此外，基隆市各高中成績也很亮眼，國立基隆高中今年繁星考取人數較去年78人增至88人，其中33人錄取國立大學。

基隆女中錄取國立大學或醫學校院也高達44位同學；安樂高中則有35名學生錄取繁星，18人錄取國立；而基隆市私立輔大聖心高中的吳育修錄取台大物理治療系，成為該校首次以繁星榮登台大的學生。

(中國時報)