光啟、武陵高中 摘星亮眼

光啟高中錄取比例96.5％，創新紀錄。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導
治平高中鄭紹佑（左起）、范正翰、簡昱仁和黃海峰，立志攻讀醫學相關科系。（賴佑維攝）
竹東高中學生林芷暄錄取台藝大。（邱立雅攝）

繁星計畫14日放榜，桃園市學校中，光啟高中推薦28人錄取27人，錄取比例高達96.5％，創下該校普通科繁星錄取比例最高的一屆；而改隸市高後，武陵高中在繁星計畫中有4人通過醫學系第一階段，2位錄取陽明、北醫牙醫系，3位錄取台大外語、機械工程、經濟，政大傳播、清大電機工程各1位，共11位。

撞斷門牙如願牙醫系

根據教育局統計，除私校外，武陵高中有11人上榜，其中8人考取國立大學，有6人分別考上醫學系和牙醫系，像是75級分的蘇子旻錄取陽明大學牙醫系，圓了她的第一志願夢想，小時候因為跌到撞斷門牙而讓她想當牙醫；另外，學測滿級分的黃雨虹，錄取台大外國語文學系，她偏愛原文英文小說，還會用英文寫日記。

光啟高中錄取率9成6

錄取率高達9成6的光啟高中表示，普通科規模雖小，但全科以「精緻化」、「統包式」教學，學生表現優異；而新興高中共有4人錄取醫學科系，包含學測獲75級分，盼從醫改善母親行動不便之苦的王楷翔。

楊梅區治平高中3人通過醫學系第1階段、1人牙醫系，其中通過台北醫學大學1階范正翰母親來自福建，是新住民2代，雖然經濟並不富裕，但仍然努力練書。

治平新住民攻醫學系

另名學生簡昱仁則是通過成功大學醫學系一階，他說，因為哥哥同樣就讀治平高中，畢業後考取慈濟醫學系，自己也想追隨哥哥的腳步，他說，國中的時候不愛念書，甚至還因罵過老師遭過，高中後痛改前非，也認真求學，成功考上醫學系。

平鎮區育達高中則是雙胞胎姊妹游宜蓁、游宜姍，分別錄取高雄醫學大學藥學系、中國醫藥大學藥學系，另對雙胞胎的李瑞安也表現亮眼，錄取國立高雄師範大學英語學系。

(中國時報)

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