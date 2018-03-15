枇杷季登場 來太平吃黃金果

2018年03月15日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

太平枇杷季開跑了，想吃黃澄澄的「黃金果」正是時候！受今年氣候冷熱分明影響，太平區枇杷產量較往年增加且品質佳，為行銷枇杷與觀光，農會與公所攜手推出3套「農遊太平」旅遊行程，民眾可以1日遊、採果或認養果樹，深度玩太平！

氣候協調 甜度特別高

拿起鮮黃色的枇杷，太平區農會總幹事余文欽宣告枇杷季正式展開，他並當場示範剝枇杷的方式，並大口咬下果肉，直呼「好甜」。

余文欽指出，今年氣候協調、冬季有冷有熱且雨水豐富，枇杷產量較往年增加1至2成，且果實口感綿密、入口即化，甜度平均高達12度以上，現在起至4月上旬是品果的好時機。

「太平有酒莊、蝙蝠洞及古農莊等景點！」太平區長陳小菲細數當地觀光特色，她表示，配合枇杷節產季，特別推出「枇杷咖啡巴士」、「枇杷採果體驗」及「枇杷樹認養」3套休閒農業體驗活動，其中枇杷咖啡巴士帶領民眾參觀枇杷產業、體驗窯烤枇杷披薩，並串聯周邊景點，享受一日農園時光。

開放採果 認養枇杷樹

余文欽說，枇杷有「水果頭」之稱，是每年春季第1種上市的水果，今年首度開放民眾採果、認養枇杷樹，希望藉由親採枇杷、品嘗枇杷酵素等方式，讓更多人了解「黃金果」。

農會還在頭汴坑山區舊非洲鱷魚場彩繪70米的3D圍牆，14日正式揭幕，牆面上繪製枇杷、台灣藍鵲等圖樣，提醒民眾枇杷產區到了。台中市農業局長王俊雄則允諾爭取企業贊助，將枇杷產業納入農業保險，保障農民權益。

(中國時報)