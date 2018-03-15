活化扇形車庫周邊 台鐵招商

台鐵局14日舉辦「彰化扇形車庫周邊地區整建營運移轉案」招商說明會。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

全國唯一扇形車庫周邊要活化了！台灣鐵路管理局上網徵求經營團隊，14日舉辦招商說明會，將引入民間資金及企業經營模式，並授權獨特性商標，期能串連全台鐵道文化網絡，創造車站周邊再發展的機會，包含古蹟保存區、公園用地等共9024平方公尺將委外。

團客年逾30萬人

縣定古蹟扇形車庫是火車頭的旅館，吸引絡繹不絕鐵道迷朝聖，每年團客，不包括散客就至少30萬人以上，遊覽車路邊「放人」，周邊建築閒置，日漸破漏，公共設施不足，讓人深感美中不足。

千呼萬喚，台鐵這回啟動活化的火車頭，古蹟本體的現役扇形車庫維持整備、維修蒸汽火車機能，周邊機關辦公室、倉庫和機關舊宿舍的公園用地、乙種工業區，則依《促參法》辦理，規畫作為博物館商店、休憩販賣部、餐飲。

訂5月24日決標

14日舉辦招商說明會，權利金160萬元，固定年租金102萬元，變動租金年營收5000萬元以下以1.5％計算，5000萬元以上採計2％等，許可期15年、評定績效可再續約7年。共有4家餐飲、文創和建設業者參與出席，訂5月24日決標。

地方團體、住戶也踴躍到場關心，地方要求整建要有一套規範，不能喧賓奪主；業界指出，納入第2階段招商的保存區和鐵路用地約3782平方公尺，才是投資的精華。

台鐵局企業處科長謝武昌表示，鐵路用地納入第2階段因涉及油庫和油管，有安全維護的顧慮，但啟動第2階段沒有時間表，得到第1階段開發許可，只要提出技師簽證等，可繼續申請第2階段開發。

(中國時報)

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