六福認賠撤資 退出台南市場

2018年03月15日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

六福旅遊集團原訂於台南北區東帝士大樓現址，興建擁有350間客房的高檔旅館，並於去年動工，如今突然喊卡，各界譁然，被解讀為觀光產業崩盤所致。不過，台南市觀光旅遊局強調，六福撤資對台南衝擊影響不大。

台南市政府指出，南山台南廣場占地1.69公頃，座落於西門路四段與立賢路一段交叉口，預計興建地下2樓至地上12樓的建築，為一結合辦公、旅館、市場用途的多功能商業大樓，去年7月動工，其中，旅館由六福經營，預定2020年營運，若是順利推出，將是台南最大規模的飯店。

市場轉型 產業考驗

不過，六福已經決定認賠現有投資，退出台南市場，對此，台南市政府表示，不會因為六福集團撤資就終止開發計畫，觀旅局強調，該旅館投資案的問題不是台南市旅宿市場的問題，是整體觀光旅宿產業投資轉向問題。

台南市觀光旅遊局長王時思指出，近年因應全球旅宿市場轉型，由地產主導市場轉向通路主導市場，加上陸客大量減少來台等衝擊，旅館產業生態面臨調整經營策略考驗。

事實上，自從六福插旗台南，旅宿業都有相同聲音：台南需要這麼多飯店嗎？飯店業界坦言，以台南目前平均住房率屢下跌的數據來看，少一家競爭對手，反而是好事。

王時思強調，投資旅館興建已不再像過去，是保證獲利的投資模式，因此，在旅館投資案上投資人會比以往相對更保守，這對旅館業來說，是重新思考旅宿市場供需、調整腳步的機會。

台南旅客成長趨緩

王時思說，六福撤資對台南整體旅宿市場衝擊不大，該案原訂近350間房的市場供給量短期內沒有進場，也可為台南高端旅宿市場爭取更多時間，讓業者有機會調整腳步、準備轉型，以適應全球觀光產業市場變遷的考驗。

觀旅局統計，縣市合併以來台南旅客成長幅度約維持穩定每年成長10％（除登革熱當年負成長），去年僅成長5％，顯示成長速度趨緩，但目前悲觀還太早。

(中國時報)