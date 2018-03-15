菊勉陳其邁 心胸大世界就大

以壓倒性民調勝出民進黨高雄市長初選的立委陳其邁（右）14日首度前往市長室拜會高雄市長陳菊（中），陳菊笑稱：「他等了很久才回到市長室來，很好啊！」，高雄副市長許立明（左）陪同在旁。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

陳其邁初選勝出後，14日首度前往市府拜會陳菊，陳其邁90度彎腰向花媽握手致意，陳菊特別提點「心胸多大，世界就多大」，勉勵他整合黨內新世代，合力輔選議會過半；陳其邁則強調，會以更謙卑態度，延續民進黨在高雄執政品質。

謙卑尊菊 90度彎腰致意

陳其邁14日下午2點隻身抵達市府，1個助理都沒帶，還一度走錯方向，在市府幕僚提醒下才走入市長室大門，陳菊熱情相迎，媒體想多拍攝兩人握手畫面，陳菊滿臉笑容卻略帶尷尬說：「這樣不自然啦！」但也表示「他（陳其邁）等很久才回到市長室，這樣很好！」

兩人閉門會談近90分鐘，陳菊細數各項重大建設進度及面臨的困境，談到一半，黨中央公布高雄市議員初選將是第一批、於19日開始民調，雙方也討論初選結束後如何分工整合議員勢力，全力輔選維持議會過半。

陳其邁做足「尊菊」功夫，直誇花媽是高雄、台灣的重要資產，選舉須靠花媽幫忙，他就任後，「花媽所有施政都要延續下去」；他更說，高雄是他一生懸命之地，若能將人生最精彩的歲月奉獻給故鄉，將是最快樂的事。

黨內整合 力拚議會過半

陳菊特別提及，幾位初選候選人都是黨栽培的優秀新世代，「心胸有多寬大，世界就有多寬大」，勉勵新世代為了民進黨理想，能團結整合，齊心拚議會過半，確保未來府會關係和諧，她也會全力輔選陳其邁。

陳其邁則表示對整合「樂觀期待」，他會用謙卑態度面對，爭取黨內同志及市民最大支持，他說，和其他同志平時就會通電話溝通，包括趙天麟、管碧玲等人也都無私願提供政策意見、甚至競選總部地點，相信未來整合沒有太大問題。

(中國時報)

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