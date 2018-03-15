黑資料影響選情 侯友宜稱內心坦蕩

侯友宜14日一早至中和嘉穗公園與當地里長登山健行，並與媒體早餐餐敘。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長初選競爭激烈，周錫瑋陣營砲火不斷，日前更傳出侯友宜可能有「未爆彈」在綠營掌握中，最後可能選不下去；對此，侯友宜14日回應：「我一輩子從事公職，認真做事，內心坦蕩蕩，謝謝大家關心。」

國民黨新北市長參選人侯友宜14日一早在同黨市議員參選人葉元之、江怡臻陪同下，至中和嘉穗公園與當地里長登山健行，並與媒體記者早餐餐敘，對於侯是初次參選，可能有黑資料在敵對陣營，之後可能會選不下去。侯說，一生從事公職，內心坦蕩。

早餐會時侯友宜再度強調，警界升遷首看操守而非戰功，沒有的事情就是沒有，不怕檢驗。對於外傳賴清德、蘇貞昌及黃國昌有可能參選新北市長，侯友宜則表示，歡迎任何人為新北努力。

侯友宜說，這個嘉穗公園爬起來沒什麼感覺，不會累，也不是為萬金石準備，運動是平常就有的習慣，也是第二生命。像嘉穗公園這樣的郊山步道，很適合銀髮族運動，在三峽、新店、汐止、林口、五股以及泰山都有這樣的步道，有上有下是很好的心肺運動，只要好好整理也會是很大的森林公園。

侯友宜也透露，以前從警執勤時飲食不正常，在炎熱的天氣下值勤，都空腹吃冰涼的東西，加上壓力大就容易胃不好。現在的養生秘訣就是早餐吃苦茶油麵線，苦茶油顧胃且麵線好消化，7到8分鐘就可以解決一餐。

(中國時報)

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