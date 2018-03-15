不補習 她睡好睡滿上政大

2018年03月15日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

大學繁星推薦入學14日放榜，花蓮女中數理資優班學生姜亦柔順利錄取國立政治握大學金融系社會組，她分享讀書祕訣，除了跟上課堂進度、廣泛學習感興趣的領域，最重要的是每天作息規律，睡好睡滿。

姜亦柔說，從小對數字特別有感，加上家人的鼓勵，高中選擇數理資優班，廣泛學習自然科學領域，也培養她在運算、分析數據的能力，受到從事金融業的家人激勵，大學選讀金融類科目。

「按部就班照著自己的節奏走！」姜亦柔分享自己的讀書撇步，高中3年不補習，學習進度以周為單位，複習、整理課堂進度，每天維持睡足6小時的規律作息，準備學測前不會特別做刁鑽題目，打擊自己；她也強調，除了讀書進度外，必須留有休閒的空間，適度放鬆。

該校另一名錄取國立清華大學生醫工程與環境科學系的連芸晨，為了考上頂大，發憤努力打破英文心魔，零碎時間用手機APP背單字，加強不熟悉的文法，強迫自己記住單字。

連芸晨愛好籃球運動，多次受傷經驗讓她感受到醫療輔具的不足與限制，加上對生物科的興趣，選讀生醫工程，期盼能發揮所學，研發出更好、更貼近需求的器材。

大學繁星推甄入學，花蓮境內6所公私立高中職，總計共有240名學生順利上榜，其中包括117名國立大學，學測花蓮榜首李博文也順利通過陽明醫學院第一階段篩選。

(中國時報)