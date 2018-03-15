通勤苦讀 偏鄉小孩圓星夢

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中國時報
本報記者／竹苗綜合報導

繁星計畫14日放榜，新竹、苗栗地區校園成績亮眼，竹北有苦讀生每天花2小時通勤上學，拚上中山大學，新竹市有從逆境中急起直追，英文從8級分低標進步到13級分前標的大黑馬，學習精神令人敬佩。

新竹縣竹北高中學生陳柏聖住峨眉鄉，每天至少花2小時通勤，也因住得偏遠而未補習，下課後就在爸爸的店中溫書，從原本吊車尾進高中，透過繁星錄取中山大學材料與光電學系。同學王貞婷則通過高雄醫學大學醫學系第一階段。

竹東高中學生林芷暄由外公外婆照顧長大，幼時受到漫畫啟發，愛上文字與繪畫線條的差異性；高中時因想念過世的舅舅，透過歐美動畫撫平傷心，開啟她對動畫的想像，並研究跨文化動畫的不同，成功錄取台灣藝術大學圖文傳播藝術學系，未來想到迪士尼擔任動畫師。

新竹市成德高中學生張耕維從小在優渥環境成長，去年家中遭建商捲走鉅額合約金，導致家境大不如前，甚至得到工地幫忙，但接連困境未擊潰他的信心，反而急起直追，從50級分衝到63級分，順利錄取清大應用數學系。　苗栗高中今年錄取102人全台排名第二，校風帶動國際觀，學生彭彥樺戮力爭取就讀頂尖的香港教育大學。曾是語言發展遲緩的顏瑋辰，經早療後也錄取美國多所優秀大學，已準備行囊要赴海外求學，未來更要直接爭取在當地就業。

私立建臺中學榜首陳以妮轉換志向錄取台灣大學法律系法學組；竹南高中陳禹旗錄取成功大學資源工程學系，是苦學出身力求翻轉人生的楷模。苑高雙胞胎許可姍與許可欣姊妹分別錄取北醫牙醫學系和中國醫藥劑學系，哥哥去年錄取北醫牙醫學系。

(中國時報)

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