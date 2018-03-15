嘉縣食安大樓OT案 年底營運

衛生福利部食品藥物管理署1月提出把永在食安大樓規畫成嘉義辦事處，並建置中南部食品檢驗中心想法。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

衛生福利部食品藥物管理署1月提出把永在食安大樓規畫成嘉義辦事處，並建置中南部食品檢驗中心想法，但當時嘉義縣府食安大樓OT案已啟動，加上食藥署無進一步作為，縣府決定走自己的路，1月底已與最優廠商完成議約，目前正進行投資執行計畫書審查階段，待審定後就能簽約，預計年底前正式啟動營運。

嘉義縣長張花冠去年一度為了食安大樓和中央槓上，加上曾向行政院爭取協助購置儀器設備遭拒，縣府農業處改採OT案模式，公開徵求民間參與營運，最後由騰德姆斯技術顧問股份有限公司取得最優申請人資格，今年1月31日完成議約，目前已進入投資執行計畫書審查階段。

農業處長林良懋指出，行政院長賴清德1月視察食安大樓時，食藥署長吳秀梅提出食藥署未來對食安大樓的規畫，但當時OT案已進行，且事後食藥署未再就此事和縣府接洽。

負責OT案的農業處漁業科長張建成指出，食安大樓OT案順利進行中，簽約後騰德姆斯公司將投入1億2000萬元建置相關設備，許可營運期為6年，如營運狀況順利，騰德姆有優先續約權。

至於騰德姆未來對食安大樓的規畫，將投入食安檢驗及教育推廣等軟硬體設備，除經營檢驗及稽核業務，也會結合縣府推動優良農業輔導及驗證、公益合作、國際會議等，打造一棟整合「食品安全」、「農食教育」、「創新能量」及「接軌國際」4大價值的食安推廣基地。

(中國時報)

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