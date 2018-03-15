林濁水勸勿進府 菊感謝關心

2018年03月15日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長陳菊的下一步，各界非常關心，林濁水更在臉書發文，建議她別接任總統府祕書長，陳菊14日仍強調尚未討論，有人希望她去中央黨部、有人希望她留在高雄輔選議員，也有人提到內閣新職務，種種意見都很寶貴，她會慎重思考。

民進黨前立委林濁水在臉書發文勸陳菊，若認為輔選重要，那麼用黨職身分輔選，反而能更虎虎生風，千萬別做憲法和法律規定得死死、也都不容許的「非常重要的總統府秘書長」，更直指總統府祕書長職務在憲政上的重要性根本低於縣市長。

「謝謝林濁水的指教！」陳菊14日再被媒體問到是否規畫接任總統府祕書長，她強調，先前有人希望她留在高雄輔選，拚議會過半，也有人建議她到民進黨中央，當然也有人提到內閣的新位子，種種意見都寶貴，但陳菊強調，「所有的思考，都不是以個人考量」。

外傳總統府祕書長虛位以待，就等陳菊來接，綠媒董座甚至分析「陳菊接定了」，但她至今對外仍堅稱「完全還沒討論」，15日上午陳菊將赴議會進行施政報告與備詢，預料她是否北上，將成國民黨議員質詢重點。

藍營前議長許崑源即預先發出新聞稿表示，15日將率領國民黨團成員，要求陳菊正式表態；許崑源說，陳菊是去、是留？何時走？影響高雄市甚劇，他會用嚴肅的態度，代替270多萬高雄市民向陳菊問清楚。

(中國時報)