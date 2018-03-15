堅持理想拚繁星 2生圓夢

大學繁星推薦14日放榜，台北市許多社區高中表現亮眼。泰北高中朱盈臻5年念了3所學校，以20歲「高齡」錄取北市大運動健康科學系。（泰北高中提供）

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中國時報
／台北報導

大學繁星推薦14日放榜，台北市許多社區高中表現亮眼。泰北高中朱盈臻5年念了3所學校，以20歲「高齡」錄取北市大運動健康科學系；永春高中李家郡住在新北市泰山區，每天通勤來回3小時通勤時間抵達學校，為了衝刺學測還在學校附近租屋拚命念書，最終順利錄取清華大學科技管理學院。

朱盈臻透過繁星推薦圓夢錄取台北市立大學運動健康科學系。她說，自己對舞蹈有興趣，但就讀高中時來不及考術科，選擇就近讀士林高商，但念了一學期後覺得志趣不合，所以考進華岡藝校舞蹈科，不過她發現若把心力全放在舞蹈，會離自己想讀大學的夢愈來愈遙遠。

朱盈臻說，華岡藝校較注重術科，學科比重低，讓她非常猶豫要不要重新念高中，加上家人反對，她也有過低潮及不安，但一想到若華岡藝校畢業後，只能進入自己不喜歡的私立科系再讀4年，一定會後悔。所以她下定決心，高二轉學，從泰北高中一年級重新開始。

朱盈臻自嘲，「都20歲了，高中變得像念五專」，不過，最後錄取理想科系，讓她慶幸自己因為固執，做出對的選擇。

永春高中李家郡因對語言有興趣報考永春高中英法資優班，雖然未能錄取，但她仍從泰山每天花3小時通勤到校。她說，到學校要換搭2班公車，所以早上5點就起床，長時間的通勤她一開始也覺得很困擾，最後是把時間拿來背英文單字。

為了衝刺學測，李家郡在家人支持下，她在高三上學期在學校附近租房子，生活除了學校就是照表規律的複習、讀書。雖然犧牲與家人相處的時間，每兩周才能回家一次，但因不想讓父母，因此拚命念書，最後順利透過繁星錄取清華大學科技管理學院。

(中國時報)

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