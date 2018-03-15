宜蘭4校 逾半進國立

繁星推薦入學14日放榜，宜蘭縣多所學校都有不錯的成績，宜蘭高中透過繁星，有逾半數學生錄取國立大學，校長王垠（左四）與學生喜迎佳績。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

大學繁星推薦入學放榜，如包括通過醫學系第1階段篩選，宜蘭高中有43人、羅東高中31人、蘭陽女中49人、慧燈中學90人，4校逾半數學生錄取國立大學，中道中學雖然未過半，但繁星推薦錄取率高達9成，不乏台大等名校，成績相當亮眼！

宜蘭高中繁星推薦入學錄取人數雖比私校低，但人數突破以往紀錄，宜中學生陶書泓學測74級分是全校最高，喜歡木工、素描的他，如願透過繁星錄取台北醫學大學牙醫學系。

羅東高中與宜中皆有4名學生通過醫學系第1階段篩選，羅高錄取人數雖然不高，但張媄姞、林妍伶、蔣祐承、彭翔等4生，分別錄取台大資工、會計、數學、法律等系，錄取台大人數是宜蘭之最。彭翔是原住民生，錄取台大法律後，他想考法官，盼能為弱勢伸張正義。

蘭陽女中今年有49人錄取，蘭女指出，學生沒有為了上榜刻意填選門檻較低的科系，而是選填有興趣、高標準的學校科系，攤開今年繁星榜單，成績相當亮眼，錄取國立大學與通過醫學系第1階段篩選高達6成。

慧燈中學繁星推薦入學錄取人數是宜蘭縣最高，校長吳松溪表示，錄取台、清、交、成、政大等國立大學多達47位，期許學生們能夠秉持一貫的認真態度，敦品勵學，成為未來的國家棟梁。

中道中學繁星推薦錄取率高達9成，不乏錄取台大等頂尖大學；校方說，錄取台大電機的龔聖勛，是從雙語小學一路直升高中部，參加校外演講等比賽也屢屢獲獎，是校園裡的風雲人物，中道9成錄取率的成績領先各校。

(中國時報)

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