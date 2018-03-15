梵印烘焙惡性倒閉案 議員也遭殃

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中國時報
／台南報導

台南市梵印烘焙店惡性倒閉案愈滾愈大，根據市府消保官的統計，迄今已有600多人申請登記，倒帳金額148萬多元。本身也是受害者的市議員王家貞，14日邀請數十位受害者、供貨商與官員會商解決之道，呼籲受害者勇敢站出來爭取自己的權益。

去年7月開幕的東區長榮路三段梵印烘焙，招攬大批會員後，今年2月突然宣告倒閉，蔡姓業者不知去向，不僅引發消費者及員工、供貨商的恐慌，也引起檢調注意介入調查。數十名受害消費者及供貨商，昨在王家貞邀集下，與警方、市府法制處、消保官、衛生局和勞工局商討對策。

受害者黃小姐說，她是以信用卡方式加入會員，經聯絡信用卡中心，得知退費須持有消費餘額證明，因為求償有時效性，所以希望趕快抓到負責人。

另名受害學生也表示，這家麵包店剛好在成大附近，又打著加入會員半年後即可領取獎學金的噱頭，因此吸引不少成大學生、教授、醫生和護理人員加入會員。之前校園網路就傳說店家有問題，沒想到2月11日竟然惡性倒閉，許多學生不知該如何求償。

受害供貨商則指出，原本是看在梵印吳姓經理的面子供貨，結果業者跳票，損失金額達5萬到40萬不等。

警一分局副分局長蔣宗志表示，東寧派出所已陸續接獲報案，台南地檢署也主動偵辦，查扣業者的電腦等證據。勞工局科長蔡旺庭科長說，迄今有42名員工受到惡性倒閉的傷害，但只有30人加保，該局已先代位開立非自願離職證明，協助勞工申請失業補助，未來只要經過訴訟認定業者惡性歇業，勞工就可取得墊償。

衛生局科長陳明旭也認為，只要會員卡具有儲值功能，該局就可依違反衛福部餐飲商品定型化契約，裁罰3萬到30萬元。

法制處長王展星和消保官主任楊璿園都說，目前申訴的受害者有623人，金額達148萬7000多元。該處將依現金、信用卡消費分別處理，下周將北上與發卡銀行協商，能否讓信用卡消費者不需提出餘額證明，即可拿回剩餘費用；以現金入會的消費者，只能透過訴訟取得債權憑證求償。至於供貨廠商則建議將受害過程、金額及詐欺行為寫成書面提告。

(中國時報)

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