市府推科學量化路段率 合理房稅

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中國時報
／台北報導

為合理反映房屋稅，北市財政局研議建立量化指標，將影響路段率的因子，包括捷運站、公園、高壓電塔或焚化爐等，作為正負分數加權，並套疊「實價登錄」，以科學方法通盤檢討1245條路段率，預計2020年上路。

北市目前路段率最高區段，不是大家認知的東區、台北101大樓，而是西門町漢中街與峨嵋街，引發不少爭議。財政局長陳志銘表示，過去路段率大約只考量捷運交通及商圈，一旦將科學量化因子訂出後，套上實價登錄資料，可讓路段率更客觀、合理。

陳志銘指出，現行路段率是依人為判斷，北市將研議建立量化指標及結合地理資訊系統（GIS）評定，除納入商業、交通、供求概況指標，還會以公園、學校、圖書館，或殯儀館、高壓電塔及焚化爐等鄰避設施，作為加減分數依據。

他說，以量化指標算出的路段率，可能每年都會算出一個值，由於路段率每3年才調整一次，評估未來採3年平均或以最後一年當計算標準，如果路段率量化評估後，發現路段率提高太多，避免民眾反彈，除了一次到位也可採分次調整。

此外，北市申請自用住宅房屋稅率1.2％的有79萬戶，不過，稅捐處發現有些房子根本沒有水電費支出，疑似沒有人住，財政局已展開清查，若被發現不符合自用住宅，今年5月房屋稅單將被調高至非自用的2.4％，如果有疑義，民眾可以向稅捐處申訴，將派人會勘、確認。

財政局表示，繼去年檢討房屋標準單價、豪宅加價課徵等稅基，16日將舉辦居住正義論壇，探討路段率評定、空屋查核及單一自住房屋適用對象認定。

(中國時報)

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