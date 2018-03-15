賺41萬價差 菜蟲拍賣員詐欺起訴

2018年03月15日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣蔬菜運銷合作社爆醜聞，花蓮地檢署追查發現，花蓮縣果菜市場3名拍賣員「自己當起菜蟲」，將菜價成交價格「低價高報」，3個月賺取價差41萬餘元，大吸農民血汗錢，14日被檢方依詐欺、偽造文書等罪嫌提起公訴。

花檢署主任檢察官王怡仁表示，花檢署近來接獲線報指出，花蓮縣蔬菜運銷合作社附設花蓮市果菜市場的蔬菜拍賣，出現多筆三聯清單所載蔬菜「品名、重量都相同」，懷疑有人居中上下其手，作假帳賺取暴利，影響農民權益甚鉅。

經檢察官深入偵查，傳喚相關涉嫌人及可能遭詐欺的農民到庭說明，並搜索及調閱大批拍賣資料進行比對，發現負責拍賣業務的韋姓課長及黃姓、劉姓課員3人利用承辦業務機會，自前年10月至去年1月，偽造蔬菜成交價格單據就長達3個月。

檢方指出，3名拍賣員因熟知交易流程，利用農民的信賴，蔬果秤重後填寫「領款單」交給農民，「三聯清單」卻自己收進口袋，另外偽造不實的領款單和三聯清單請款，從中賺取價差共41萬8000餘元，農民向合作社領款時已不知不覺被扒了一層皮。

東窗事發後，綽號「大箍韋」的韋姓業務課長被拔除主管職務，黃、劉男被調職後均自請離職。花蓮蔬果合作社經理潘文賢回應，韋姓拍賣員已有10多年資歷，後續是否開除韋男，將交由理事會討論決定。

(中國時報)