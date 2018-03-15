大溪豆干節 邀日職人來台交流

大房豆干總經理黃建嘉（右）促成豆干業者中日交流合作相關事宜。

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中國時報
／桃園報導
黃豆渣及在地蔬果做成的五彩湯圓，顛覆豆干製品給人的既定印象。（甘嘉雯翻攝）

大溪百年產業豆干，在大房豆干總經理黃建嘉全力推動下，讓這小小「黑金磚」揚名國外，首次到日本參加「2018東京食品展」，即獲國際通路及媒體關注，17日周末登場的大溪豆干節活動，將邀請日本全國豆腐聯合會理事長齊藤靖宏率全日本五大豆製公會20家業者來台中日交流。

黃建嘉說，今年大溪豆干節活動，邀請全台業者齊集大溪，形成全國豆干嘉年華氣勢，大溪豆干還要邁向國際化，「京都油揚商工組合」與「桃園市豆腐商業同業公會」將簽訂產業合作備忘錄MOU，加拿大駐台北貿易辦事處長榭大衛也將到場見證。

桃園豆製業者4月將組團前往日本參加日本豆腐大展並與日本豆類業者進一步交流，未來將到國際推廣、從文化到技術交流合作等多方面發展。

黃建嘉說，豆干還有附加價值，像用黃豆渣及在地蔬果做成的五彩湯圓，吃了讓人福氣滿滿；另外「豆干平安粥」，讓眾人享食永保平安健康。

大溪豆干節活動亮點活動環繞4大特色，包括原食再造、在地文化、食品科技與食藝輕食，以京宴大溪（京都茶宴在大溪）精神結合觀光旅遊、豆干市集、創意料理、民俗表演等，讓民眾感受到多元的豆食文化樂趣。

(中國時報)

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